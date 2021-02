Esporte Volante do Vila Nova pode ser emprestado para o RB Bragantino Pablo renovaria contrato com o Tigre até o final de 2023, antes de acertar com o time do interior paulista

O destino do volante Pablo deve ser a cidade de Bragança Paulista-SP. O jogador de 21 anos deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do RB Bragantino. O Vila Nova encaminha o empréstimo do atleta para o clube do interior paulista, e deve manter 40% dos direitos econômicos do passe do colorado. O Vila Nova detém 80% do passe do jogador, metade (40%) seria vendida para um grupo de empresá...