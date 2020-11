Esporte Volante do Vila Nova diz que time ficou ‘acomodado’ ao explicar oscilação Dudu salientou que a cobrança entre os próprios jogadores aumentou depois da derrota para o Botafogo/PB e que vitória diante do Imperatriz é resultado da mudança de postura da equipe

O volante Dudu acredita que o Vila Nova ficou acomodado após conquistar sequência de dez jogos de invencibilidade e se tornar uma das forças do Grupo A da Série C. Depois do período regular, em resultados e atuações, a equipe colorada perdeu dois jogos e empatou um até voltar a vencer na competição, ao superar o Imperatriz, de virada, no sábado (21). O jogador do Tigre explicou que pela pontuação conquistada nos dez jogos de invencibilidade (20 pont...