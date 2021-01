Esporte Volante do Vila Nova deixa final da Série C de lado por classificação no Goianão Time colorado encara o Goiânia na próxima quinta-feira (28), às 15h30, por uma vaga nas quartas de final da competição estadual

O volante Dudu, de 23 anos, é um dos jogadores de maior regularidade do Vila Nova na Série C 2020. Titular na maioria dos jogos, Dudu se prepara agora para a partida decisiva pelo Goianão 2020, quinta-feira (28), diante do Goiânia. Os clubes decidem o futuro deles na última rodada da 1ª fase do Estadual, que agora é o novo foco do Tigre. No caso da equipe vilanovense...