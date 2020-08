Esporte Volante do Vila Nova cobra resposta rápida após goleada Dudu diz que Tigre não pode se abater por causa do resultado na 3ª rodada da Série C, e espera que o elenco colorado aprenda com erros cometidos contra o Ferroviário

A goleada para o Ferroviário fez a semana do Vila Nova começar com reflexões e análises do que não repetir na sequência da Série C. O elenco colorado voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (24) ainda analisando os aprendizados que o Tigre precisa adquirir. O foco é em evoluir e pensar no Remo, próximo adversário no Brasileiro. “Não foi fácil assimilar a derr...