Esporte Volante do Vila Nova atribui bom momento a mudança de posição Assim como ocorreu com Dudu, o jovem Pablo deixou de atuar como meia e ao “recuar” no meio-campo se tornou destaque do Tigre na Série C

Pablo é um dos destaques na campanha do Vila Nova na Série C. O jovem de 20 anos teve uma mudança de posicionamento na temporada e atribui essa alteração como explicação para o bom momento que vive com a camisa colorada. Na base do Atlético-GO, o jogador atuava como meia. No Tigre passou a ser volante. “É uma posição que eu pego mais a bola, ajudou o time na con...