Esporte Volante do Vila Nova aprova reforços e avisa: ‘Tem que ter raça para jogar aqui’ Feliz por voltar aos treinos, mas se adaptado ao “novo normal”, Pedro Bambu diz que a diretoria tem acertado nas contratações

O Vila Nova já anunciou três reforços durante a paralisação do futebol: Dudu, Jonh Lennon e Igor Milioransa, que receberam elogios e tiveram contratações aprovados pelo volante Pedro Bambu. Durante coletiva nesta segunda-feira (22), o jogador de 33 anos vê os novos companheiros com potencial para ajudarem o time colorado em 2020, quando as competições foram retomadas....