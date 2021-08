Esporte Volante do Vila Nova admite pressão e cobra eficiência contra o Vasco Arthur Rezende disse que números no OBA incomodam, mas acredita que time colorado conseguirá repetir eficiência apresentada contra o Guarani, como visitante, diante do Vasco

O volante Arthur Rezende espera que o Vila Nova consiga repetir, contra o Vasco, o aproveitamento apresentado diante do Guarani no último jogo disputado como visitante. O Tigre finalizou seis vezes no alvo, na ocasião, e marcou quatro gols. No último sábado (7), a equipe colorada chutou 34 vezes, acertou nove na meta, mas foi derrotado por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa. ...