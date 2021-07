Esporte Volante do Goiás valoriza aprendizado com técnico Pintado Prata da casa, Breno diz que quer 'sugar o máximo' da experiência do treinador esmeraldino

O volante Breno, de 20 anos, é titular absoluto do Goiás nesta Série B do Campeonato Brasileiro e revelou que a contratação do técnico Pintado fez com que seu jogo evoluísse. O jovem prata da casa disse que aproveita ao máximo os ensinamentos do treinador, que teve carreira vitoriosa como jogador da posição. Breno foi titular de nove dos 11 jogos do Goiás nesta ...