Esporte Volante do Goiás sofre lesão no joelho e desfalca o time até o fim da temporada Nathan, de 20 anos, torceu o joelho esquerdo contra o Atlético-GO e terá de passar por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior

O volante Nathan, de 20 anos, teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo detectada e terá de passar por cirurgia. O jogador deve ficar fora dos gramados de nove meses a um ano. Revelado pelas categorias de base do Goiás, Nathan precisou se substituído no clássico contra o Atlético-GO, no último domingo (2), após torcer o joelho esquerdo. Após e...