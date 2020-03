Esporte Volante do Goiás relata desafios e necessidade do confinamento Sandro é experiente e usa tempo em casa para cuidar dos filhos pequenos

O elenco do Goiás vive um período de paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Com a suspensão do Campeonato Goiano e das atividades no clube esmeraldino, os jogadores vivem o chamado isolamento social, seguindo orientações passadas pelos profissionais do clube, como preparadores físicos. O volante Sandro concorda com a parada e analisa o período “diferente” que...