Esporte Volante do Goiás pede atenção contra destaques do RB Bragantino Breno acredita que Claudinho, Helinho e Artur são jogadores que podem decidir a partida em uma jogada e merecem mais atenção em campo

O trio de ataque do RB Bragantino não deve ter vida fácil em campo, neste domingo (21), na Serrinha. É o que avisou o volante Breno, do Goiás, que encara o time paulista pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Claudinho é um dos destaques da equipe de Bragança Paulista-SP e do Brasileirão, com 17 gols e seis assistências. O esmeraldino também elog...