Esporte Volante do Goiás nega desânimo do elenco com situação difícil Time esmeraldino está a nove pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento e tem 15 jogos para reverter quadro

Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Goiás faz clássico contra o Atlético-GO na próxima segunda-feira (7) e os jogadores esmeraldinos trabalham para não deixar com que a má fase desanime o elenco. O jovem volante Breno, de 20 anos, explicou que a equipe não pode abaixar a guardar enquanto as chances matemáticas para fuga do rebaixamento existi...