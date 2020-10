Esporte Volante do Goiás fratura nariz em lance com Bruno Henrique Gerente de futebol do Goiás, Marcelo Segurado disse que o clube vai tomar medidas para reclamar do lance envolvendo Breno

O volante Breno, de 20 anos, sofreu fratura no nariz em lance de choque com o atacante Bruno Henrique na derrota do Goiás para o Flamengo, na terça-feira (13), por 2 a 1, no Maracanã. O jogador será submetido a uma avaliação com especialista para verificar a necessidade de intervenção cirúrgica. Esmeraldinos reclamam de intenção do atacante no lance. No início do seg...