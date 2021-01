Esporte Volante do Goiás está com Covid-19 e fica fora de jogo contra o Flamengo Gustavo Blanco, segundo o clube esmeraldino, não tem sintomas e está em isolamento

O Goiás divulgou, no início da noite desta segunda-feira (18), que o volante Gustavo Blanco está com Covid-19 e fica fora da partida contra o Flamengo, que começa em 1h20 na Serrinha, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador testou positivo no protocolo adotado pela CBF antes do jogo contra o rubro-negro. Segundo o Goiás, o clube foi avisad...