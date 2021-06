Esporte Volante do Goiás deixa favoritismo de lado antes de clássico contra o Vila Nova Caio Vinicius vai estrear no clássico Goiás x Vila Nova e cobra foco para confronto desta sexta-feira (25)

Diferente do técnico interino do Vila Nova, que vê o Goiás como favorito para o clássico desta sexta-feira (25), o lado esmeraldino da partida disse que não há favoritismo para este tipo de jogo. Os rivais se enfrentam pela 7ª rodada da Série B, no OBA, a partir das 21h30. “É clássico, independente da fase do time ou não, não tem favoritismo. É preciso acreditar...