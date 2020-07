Esporte Volante do Atlético-GO vibra com volta de Copa do Brasil Marlon Freitas aprova previsão de datas para competições e diz que adquirir ritmo de jogo é importante até a disputa do Brasileiro

O volante Marlon Freitas, considerado um dos jogadores mais regulares do Atlético até a paralisação do futebol, em março, por causa da pandemia do coronavírus, considera que a definição de datas, anunciadas pelo presidente da CBF, Rogério Cabloco, é importante para nortear trabalho de diretoria, elenco e comissão técnica nos clubes. Ele também vê como salutar a briga p...