Esporte Volante do Atlético-GO projeta ‘jogo de seis pontos’ contra o Sport Dragão é o 15º colocado da Série A com 24 pontos, um atrás do Leão, que é o 11º na classificação do campeonato

Na segunda-feira (23), o Atlético-GO vai ao Recife jogar por uma vitória sobre o Sport, na Ilha do Retiro. O Dragão vive um jejum de cinco partidas sem vencer nenhum adversário na Série A do Brasileiro. No confronto entre os dois rubro-negros, só um ponto separa o Sport (25 pontos) do Atlético-GO (24). Por isso, o perdedor ficará encostado na faixa dos últimos quatro colo...