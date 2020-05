Esporte Volante do Atlético-GO planeja futuro em nome do filho Perto de ser pai, Edson faz curso de educação financeira e planeja investir em turismo e na carreira política após o futebol

Desde 2013, quando Atlético e ABC-RN se enfrentaram pela Série B do Brasileiro, o volante Edson, de 28 anos, era nome na lista de jogadores pretendidos pelo clube. Nesta temporada, o jogador chegou, é titular e um dos destaques do time que, no dia 18 de março, paralisou as atividades e se vê à espera de definição quanto ao retorno de treinos e competições. Em casa, ao lad...