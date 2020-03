Esporte Volante do Atlético-GO pede concentração diante do Santa Cruz Edson, de 28 anos, ressalta a tradição do adversário e refuta favoritismo do Dragão

O volante Edson, de 28 anos, refuta o favoritismo do Atlético-GO diante do Santa Cruz, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio Olímpico, em jogo que vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Além de continuar na disputa, o clube que avançar leva R$ 1,5 milhão em premiação. O jogador rubro-negro lembrou, nesta terça-feira (3), os resultados surpreendentes que já ocorreram n...