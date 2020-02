Esporte Volante do Atlético-GO lamenta torcida única contra o Goiás Edson está ansioso para disputar primeiro clássico contra o time esmeraldino e diz que preferia jogo com duas torcidas

O volante Edson disputa, domingo, o primeiro clássico contra o Goiás. Titular no Atlético, Edson diz que gostaria de jogar o clássico com as duas torcidas - o deste fim de semana é mando do Dragão. "Particularmente, penso que a torcida deveria ser igual para os dois lados. Se há duas equipes, não há sentido em jogar só com uma torcida", opinou o jogador atleticano. Para ele, o fato...