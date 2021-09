Esporte Volante do Atlético-GO espera, contra o Cuiabá, ser titular pela 1ª vez Matheus Barbosa fez gol na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no último domingo (19)

O volante Matheus Barbosa, de 27 anos, deve ser uma das novidades do Atlético-GO no jogo de domingo (26), diante do Cuiabá (28 pontos), no Estádio Antonio Accioly. O jogador já atuou três vezes pelo Dragão (26 pontos), mas só por alguns minutos. Agora, espera pela oportunidade de ser titular pela primeira vez contra o ex-clube, o Cuiabá, no qual conquistou o aces...