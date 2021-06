Esporte Volante do Atlético-GO diz que cobrança por mais gols é coletiva Para Marlon Freitas, os atacantes não podem ser os únicos responsáveis pela baixa média de gols do Dragão no Brasileirão

O volante Marlon Freitas foi capitão do Atlético-GO até a chegada do goleiro Fernando Miguel. Mesmo sem a braçadeira, é um dos jogadores mais respeitados no elenco atleticano. Segundo ele, a derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino-SP, a primeira no Estádio Antônio Accioly nesta temporada (2021), se deve à uma partida muito equilibrada, na qual o adversário soube ...