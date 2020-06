Esporte Volante do Atlético-GO aprova a contratação de Mancini e volta do futebol em agosto Edson jogou contra o novo treinador do Dragão. Para ele, Vagner Mancini possui pulso firme e isso ajudará a não perder controle do grupo

Titular do Atlético-GO desde o início da temporada, o volante Edson se diz animado e feliz pela perspectiva de retorno do futebol brasileiro a partir do início de agosto. Até lá, serão cerca de cinco meses de paralisação das competições. Edson acredita que há uma luz no fim do túnel e que, a partir de agora, é trabalhar muito mais. Ao mesmo, entende que a contratação...