Esporte Volante do Atlético-GO afirma que maioria dos clubes tem de ser respeitada na volta do público Para Gabriel Baralhas, o elenco e a comissão técnica têm de continuar a preparação visando ao jogo de domingo (19), diante do São Paulo, no Morumbi

O volante do Atlético-GO, Gabriel Baralhas, espera que a a 21ª rodada da Série A não seja adiada neste final de semana, como é cogitado pela maioria dos clubes do Brasileirão. Para o jogador, a decisão de liberação do público nos estádios tem de prevalecer para todos. A próxima rodada corre risco de adiamento por causa de uma liminar do Superior Tribunal de Justiça D...