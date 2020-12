Esporte Volante deve ser único desfalque do Atlético para clássico contra o Goiás Marlon Freitas está em fase final de recuperação e deve ser ausência no duelo de segunda-feira (7), no Accioly, pelo Brasileirão

O Atlético-GO não deve contar com o volante Marlon Freitas para o clássico de segunda-feira (7), contra o Goiás. O jogador de 25 anos está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo, sofrida nos minutos finais do empate, por 1 a 1, com o Flamengo, no dia 14 de novembro. A tendência é de que ele fique à disposição do técnico Marcelo Cabo, para o jogo diante...