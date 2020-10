Esporte Volante deve se despedir do Atlético-GO e escalação terá novidades Time rubro-negro terá mudanças no gol, zaga e meio-campo. Edson, que já disputou 27 jogos pelo Dragão, deve jogar pela última vez pela equipe atleticana

Na goleada de 3 a 0 sofrida para o São Paulo, o Atlético-GO teve desfalques importantes. Um deles é o volante Edson, de 29 anos, que cumpriu suspensão, interessa ao Al Qadisiyah (Arábia Saudita) e pode deixar o Dragão. O contrato dele termina no fim do ano, mas o presidente do Atlético, Adson Batista, pretende segurá-lo por mais tempo com uma contraproposta. Porém, o dirigente não...