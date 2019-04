Esporte Volante destaca semana de cobranças e trabalho no Goiás Geovane acredita que pressão da torcida e cobranças da diretoria ajudaram o time na semana de trabalho antes da final do Campeonato Goiano

As cobranças realizadas pela diretoria do Goiás e a pressão da torcida após o primeiro jogo da final refletiram diretamente na semana de trabalho do Goiás. Apesar de gerar um clima de apreensão, os jogadores buscaram absorver tudo isso e aplicar em trabalho, segundo o experiente volante Geovane, titular absoluto no time de Maurício Babieri. "Foi uma semana de mui...