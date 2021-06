Esporte Volante desfalca o Vila Nova, por no mínimo duas semanas Dudu será ausência em pelo menos quatro jogos da equipe colorada na Série B, mas o período pode ser superior a 14 dias

O volante Dudu teve lesão de grau 2 confirmada e desfalcará o Vila Nova por pelo menos duas semanas. O jogador se lesionou no início do 2º tempo, na vitória de 1 a 0 contra o CSA, em que ele fez o gol do triunfo vilanovense. O atleta já não entrou em campo no revés (2 a 0) contra o Náutico e deve perder pelo menos mais quatro jogos, que estão no período previsto ...