Esporte Volante desfalca o Vila Nova contra o Brasil de Pelotas Deivid sofreu uma pancada no joelho durante a vitória contra o Remo, passou por exames e fica fora do duelo em Pelotas-RS

O volante Deivid é mais um desfalque no Vila Nova para o jogo de sexta-feira (15) contra o Brasil de Pelotas, pela 30ª rodada da Série B. Ele sofreu uma pancada no joelho durante a vitória de 1 a 0 contra o Remo, na sexta-feira (8) passada, fez exames, ainda aguarda a confirmação de uma possível lesão e o tempo que será necessário para recuperação. No departamento ...