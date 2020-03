Esporte Volante deixará o Atlético-GO após oito jogos Caio Vinícius não terá contrato de empréstimo prorrogado e será devolvido ao Fluminense, detentor do seu passe, após término do vínculo

O volante Caio Vinícius não permanecerá no Atlético-GO quando a bola voltar a rolar pelas competições no Brasil, que estão paralisadas devido a pandemia do coronavírus. Após oito jogos, o jogador de 22 anos não seguirá no clube rubro-negro depois término do contrato, no final de abril, e voltará ao Fluminense, que detém seus direitos. Segundo o presidente Adson Bati...