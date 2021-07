Esporte Volante celebra momento no Atlético-GO e quer vitória contra o Juventude Gabriel Baralhas está em sua maior sequência de jogos pelo Dragão, ele foi utilizado nos últimos seis jogos da equipe, sendo três como titular

Com a ausência do meia João Paulo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, o volante Gabriel Baralhas tem ganhado oportunidades na formação do Atlético-GO e o jogador vive sua maior sequência de partidas pela equipe, desde que foi contratado na temporada passada. Ao todo, foram 21 duelos com a presença do meio-campista de 22 anos, que chegou a vestir camisa 10 n...