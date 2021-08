Esporte Volante-artilheiro do Atlético-GO espera manter sequência para ficar no clube Intenção do Dragão é tê-lo em definitivo após empréstimo do Ituano-SP, que termina no final desta temporada

Gabriel Baralhas é o chamado artilheiro improvável. Volante, tem sido uma das boas surpresas do Atlético-GO na Série A do Brasileiro. Nem sempre titular, ele sabe aproveitar bem as chances, tanto as de jogar como as de fazer gols. Fez dois belos gols na Série A - sobre o Athletico-PR (derrota de 2 a 1) e América-MG (empate de 1 a 1), além de ter sofrido o pênalti, na V...