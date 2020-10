Esporte Volante argentino aponta experiência como fator para ajudar Goiás Ariel Cabral, de 33 anos, trocou o Cruzeiro pelo Goiás e quer contribuir para reação esmeraldina no Brasileirão

O volante Ariel Cabral, de 33 anos, foi apresentado pela diretoria esmeraldina na tarde desta quinta-feira (15) e fica à disposição do técnico Enderson Moreira. O jogador argentino disse que possui experiência no futebol brasileiro e condições para contribuir com a reação de seu novo clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Ariel Cabral chega por empréstimo até o ...