Esporte Voando em 2021, Hulk é convocado por Tite e volta à seleção após 5 anos Outros dois jogadores do Atlético-MG foram chamados para três jogos das Eliminatórias, em setembro

Artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 19 gols marcados em 42 jogos disputados, o atacante Hulk está de volta à seleção brasileira após cinco anos. O paraibano, que vive a primeira temporada no país após hiato de 15 temporadas, desde que deixou o Vitória-BA para o futebol português, foi convocado nesta sexta (27) para os três jogos das eliminatórias agora em set...