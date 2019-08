Esporte Vitor Hugo fica fora de treino do Palmeiras e pode perder quartas da Libertadores O clube precisa enviar até sexta-feira por e-mail para a Conmebol a relação de inscritos nas quartas e aguarda a recuperação do zagueiro para confirmar os nomes

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, tem um novo problema para os próximos jogos da equipe. O zagueiro Vitor Hugo está com uma lesão no abdômen, não participou do treino desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e é dúvida até mesmo para os próximos compromissos pelas quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, a partir da próxima semana. O clube...