Esporte Vitor Hugo diz que Palmeiras evita pensar no Flamengo: 'A gente nem está olhando' O defensor disse que mesmo com uma sequência de sete vitórias, o Flamengo pode oscilar e ter alguns tropeços nas próximas rodadas

O zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que mesmo na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro o elenco não tem torcido por um tropeço do concorrente direto, o atual primeiro colocado Flamengo. Segundo o defensor, o campeão nacional vigente procura se concentrar apenas nos próprios compromissos, como é o caso da partida desta quinta-feira c...