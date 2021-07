Esporte Vitória x Goiás: esmeraldino quer mostrar força como visitante Imbatível como mandante, equipe goiana enfrenta o rubro-negro baiano em busca da 1ª vitória longe da Serrinha

Imbatível como mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás ainda não venceu longe da Serrinha. O time esmeraldino terá uma nova oportunidade na noite deste sábado (3), às 21h30, quando enfrenta o Vitória-BA, no Barradão, em Salvador. (Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto) Após vencer o Vasco ...