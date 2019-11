Esporte Vitória sobre o Inter aumenta probabilidade do Goiás se classificar à Libertadores Clube goiano chega aos 34,2% de chances garantir vaga no torneio continental, de acordo com departamento de matemática da UFMG

A vitória sobre o Internacional colocou, de vez, o Goiás na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. De acordo com o departamento de matemátida da UFMG, as chances mais do que dobraram após o triunfo esmeraldino por 3 a 1, no Beira-Rio. Antes da 35ª rodada, o clube alviverde tinha 13,1% de chances de chegar ao torneio continental. Agora, o Goiás tem 34,2% de probabilidade. O clube gaúcho, principal concorrente goiano no momento, teve queda de 92.8% para 70.4%. Com 49 pontos, o Goiás o...