Esporte Vitória no último passo faz campeão da São Silvestre bater marca de Paul Tergat Ao finalizar o percurso de 15 km com o tempo de 42min59, queniano superou a marca de Tergat

O queniano Kibiwott Kandie passou a ocupar nesta terça-feira um posto de honra na São Silvestre ao lado do compatriota e ídolo Paul Tergat. O atleta de 23 anos venceu uma das corridas mais apertadas de todos os tempos, ao conseguir ultrapassar o ugandense Jacob Kiplimo apenas no último metro, cruzar a linha de chegada com apenas um segundo de vantagem e marcar ainda o...