Esporte ‘Vitória importante’, celebra Tadeu após triunfo sobre o CRB Goleiro foi destaque no 2º tempo da vitória sobre o time alagoano, com três defesas que garantiram os três pontos para o clube esmeraldino

O goleiro Tadeu foi novamente um dos destaques do Goiás, desta vez na vitória de 1 a 0 sobre o CRB. No segundo tempo do duelo disputado na Serrinha, a equipe esmeraldina foi dominada pelo Galo e viu o adversário criar chances, mas não o suficiente para passar pelo camisa 1 alviverde. Foram três defesas difíceis na etapa final. "A gente criou bastante. Quem viu o...