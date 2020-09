Esporte Vitória-ES x Aparecidense: Ainda sem Romerito, Camaleão tenta reabilitação Treinador ainda não se recuperou da Covid-19, por isso o ex-zagueiro Thiago Carvalho segue à frente do comando técnico da equipe

Com a expectativa de conquistar a reabilitação na Série D do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense jogará fora de casa, pela primeira vez, na competição nacional. A equipe goiana enfrenta o Vitória-ES, no Estádio Salvador Costa, às 15 horas, na capital capixaba. Os dois times foram derrotados na rodada de abertura do Grupo A5 - a Aparecidense foi surpreendida na...