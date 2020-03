Esporte Vitória eleva confiança do Vila Nova para rodadas finais do Goianão Foi o primeiro triunfo do técnico Bolívar no comando da equipe e serviu para afastar o Tigre da zona de rebaixamento

Alívio é a palavra que melhor descreve o ambiente do Vila Nova. No sábado (14), o time colorado voltou a vencer após quatro partidas na temporada. De quebra, o primeiro triunfo do técnico Bolívar no comando da equipe serviu para afastar o Tigre da zona de rebaixamento e retornar ao grupo dos classificados. O triunfo sobre o Anápolis foi especial também na parte ...