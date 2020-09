Esporte Vitória do Sport sobre Grêmio empurra lanterna para mão do Goiás Time esmeraldino fez apenas cinco jogos, mas tem o pior aproveitamento entre os 20 clubes e ocupa a última colocação. Clube não terminava rodada da 1ª Divisão na lanterna desde 2013

Com a vitória do Sport sobre o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre, o Goiás caiu para a lanterna na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino não terminava uma rodada na 20ª colocação desde a 1ª rodada do Brasileirão de 2013. O time esmeraldino tem quatro pontos conquistamos em cinco jogos até aqui. No entanto, o Goiás é o cl...