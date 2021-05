Esporte Vitória do Grêmio Anápolis define goianos na Série D 2022 Além da Raposa, a Aparecidense e o Anápolis jogarão a 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada

Com a vitória do Grêmio Anápolis sobre o Iporá, o futebol goiano teve a definição dos times que disputarão a Série D 2022 pelo Estado. Além da Raposa, que garantiu sua vaga na competição nacional e na semifinal do Goianão 2021, a Aparecidense e o Anápolis vão participar da 4ª Divisão do Brasileiro na próxima temporada. Do trio, o Grêmio Anápolis participará da Sé...