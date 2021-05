Esporte Vitória de goiano Renan Problema sobre Werdum no PFL é anulada Comissão avaliou argumento de Werdum de que, na luta no chão, soltou o oponente por ter sentido um toque de desistência do goiano

Depois de ser declarado vencedor por nocaute técnico sobre Fabrício Werdum na quinta-feira (6), o lutardor goiano Renan Ferreira, o Renan Problema, teve a vitória na categoria peso pesado na Professional Fighters League (PFL) anulada nesta segunda-feira (10). Com o resultado de "no contest", que equivale a um empate, os dois lutadores ficam com 1 ponto cada. A comiss...