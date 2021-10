Esporte Visitantes vencem e embolam disputa pelo acesso na 2ª Divisão do Goiano Goiatuba e Inhumas passam por Anapolina e Morrinhos, respectivamente, pela 5ª rodada

A disputa pelo acesso à 1ª Divisão do Campeonato Goiano ficou embolada após a conclusão da 5ª rodada da Divisão de Acesso. Goiatuba e Inhumas venceram Anapolina e Morrinhos, respectivamente, no domingo (17) e se aproximaram das duas primeiras colocações na tabela. No estádio Jonas Duarte, 395 pagantes viram Adriano, aos 18 minutos do 1º tempo, e Caio, aos 2...