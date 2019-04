Esporte Visitantes terão espaço restrito no Serra Dourada Torcedores do São Paulo ficarão nas cadeiras do lado Sul, área destinada aos visitantes

A logística do Serra Dourada no primeiro jogo em casa é um ponto que incomoda o clube e também a Polícia Militar, responsável pela segurança. Na teoria, somente a torcida mandante tem direito a meia-entrada por meio da promoção da TimeMania (apresentando duas apostas com o Goiás marcado como time do coração). Já o torcedor visitante só pode ter o benefício social. En...