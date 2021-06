Esporte Visita chata, Atlético-GO tem sequência fora de casa Atlético-GO sai para duelos com Galo e Grêmio e quer manter aproveitamento alto como visitante

Após a primeira derrota em casa na temporada 2021, o Atlético-GO se prepara para dois jogos seguidos fora nos primeiros dias de julho: nesta quinta-feira (1º), contra o xará mineiro, o Atlético-MG, e no domingo (4), diante do Grêmio-RS. O Dragão perdeu de 1 a 0 do Red Bull Bragantino-SP, soma 10 pontos em seis partidas disputadas e se mantém com a defesa menos vazad...