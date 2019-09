Esporte Visionário, Athletico-PR sonha com a Copa do Brasil e quer ser campeão mundial O projeto pode parecer ousado, mas combina com as aspirações do clube, que foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado

Muito antes de ser campeão da Copa Sul-Americana, como foi no ano passado, e de viver a expectativa de estar na final da Copa do Brasil deste ano, o Athletico-PR colocou no papel uma série de metas. Um rascunho traçado em 1995 tinha objetivos como colocar as contas em dia, ter um estádio mais moderno e se tornar protagonista no cenário nacional. Como tudo isso foi cumprido, a...