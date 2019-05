Esporte Virose pode tirar lateral do Dragão contra Bragantino Jonathan ficou fora dos treinos de segunda e terça-feira e pode ser desfalque

No empate de 1 a 1 com o Coritiba, na sexta-feira (dia 3), o Atlético chegou à igualdade no placar graças ao golaço do lateral direito Jonathan, no chute que ele acertou de fora da área, no ângulo. Jonathan pode desfalcar o time, nesta sexta (dia 10), em Bragança Paulista, contra o Bragantino. Com virose, não treinou nem segunda nem ontem. Reginaldo, de 26 anos, será titular se Jonath...